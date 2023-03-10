На Украине опровергли информацию о получении Patriot

«Нет их пока что. Не видел», — сказал Игнат.

Он пообещал сообщить, когда это произойдет. При этом Игнат выразил сомнение, что Patriot сможет сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», поскольку «этого еще никто не делал». По его словам, если Украине доверят «такую миссию», то она «попробует».