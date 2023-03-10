На Украине опровергли информацию о получении Patriot

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат опроверг информацию о получении Киевом ЗРК Patriot. Его слова приводит «РИА Новости».
«Нет их пока что. Не видел», — сказал Игнат.
Он пообещал сообщить, когда это произойдет. При этом Игнат выразил сомнение, что Patriot сможет сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», поскольку «этого еще никто не делал». По его словам, если Украине доверят «такую миссию», то она «попробует».
Ранее Financial Times сообщала, что Киев получил первый из двух ЗРК, которые ему обещали США и Германия. Уточнялось, что на данный момент Patriot на Украине не ввели в эксплуатацию.