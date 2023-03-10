В МО ответили на вопрос о возобновлении призыва в рамках мобилизации

Возобновление призыва резервистов в рамках частичной мобилизации в России не планируется. Об этом заявили в национальном центре управления обороной.

В ведомстве рассказали, что на горячую линию стали поступать звонки с вопросами о возможном продолжении мобилизации и добавили, что рассматривают слухи о возобновлении призыва как сознательную дезинформацию.

«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится. Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации», — ответили на вопрос россиян представители оборонного ведомства.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек, часть из них — сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и других социально значимых государственных сфер. Президент России Путин неоднократно заявлял, что в проведении новых мобилизационных мероприятий нет необходимости.