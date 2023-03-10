Пригожин высказался о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артемовска

Украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом через Telegram-канал своей пресс-службы сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом направлении, он заявил, что украинские войска действительно работают над соответствующими маневрами.

«Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — добавил Пригожин.