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1 час назад

В США назвали Россию единственной страной со стратегическим гиперзвуком

Lenta.ruиещё 10

В настоящее время Россия является единственной в мире страной, на вооружении которой стоят стратегические гиперзвуковые ракетные комплексы, сказал ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер. Его заявление передает РИА Новости.

В США назвали Россию единственной страной со стратегическим гиперзвуком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российская система «Авангард» «в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения».

Фрайштлер добавил, что конкуренты Вашингтона «разрабатывают возможности, которые смогут держать под угрозой США».

«Гиперзвуковые ракеты разработаны для того, чтобы избежать сенсоров и оборонных систем США, представляют угрозу», — сказал специалист.

Ранее в марте ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России, сообщил, что второй ракетный полк будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами «Авангард» к 2025 году.

В январе заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов на XLVII Академических чтениях по космонавтике заявил, что российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком стал прорывом.

Армия,Минобороны России,РВСН,
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