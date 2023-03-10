В Белоруссии подписан указ о призыве офицеров запаса на службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О призыве офицеров запаса на военную службу». Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Уточняется, что согласно указу, планируется призвать на военную службу до 230 граждан до 27 лет в 2023 году. Помимо них, призыву в органы пограничной службы подлежат ещё до 20 человек. Все они ранее закончили обучение по программам подготовки офицеров запаса, имеют звание офицера и были зачислены в запас.
Указ также предусматривает мероприятия, которые каждый год проводят Вооружённые Силы Белоруссии на плановой основе. Согласно сообщению пресс-службы, цель указа – повысить укомплектованность офицерского состава в Вооруженных Силах, а также гарантировать качество подготовки мобилизационного резерва.
Ранее Лукашенко сообщил об успешных испытаниях белорусской ракеты «Бук».