В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
21 минуту назад

В Белоруссии подписан указ о призыве офицеров запаса на службу

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О призыве офицеров запаса на военную службу». Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

В Белоруссии подписан указ о призыве офицеров запаса на службу
Фото: РамблерРамблер

Уточняется, что согласно указу, планируется призвать на военную службу до 230 граждан до 27 лет в 2023 году. Помимо них, призыву в органы пограничной службы подлежат ещё до 20 человек. Все они ранее закончили обучение по программам подготовки офицеров запаса, имеют звание офицера и были зачислены в запас.

В МО Белоруссии заявили, что армия страны способна противостоять гибридным угрозам

Указ также предусматривает мероприятия, которые каждый год проводят Вооружённые Силы Белоруссии на плановой основе. Согласно сообщению пресс-службы, цель указа – повысить укомплектованность офицерского состава в Вооруженных Силах, а также гарантировать качество подготовки мобилизационного резерва.

Ранее Лукашенко сообщил об успешных испытаниях белорусской ракеты «Бук».

Армия,В мире,Александр Лукашенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий