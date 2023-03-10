В Белоруссии подписан указ о призыве офицеров запаса на службу

Уточняется, что согласно указу, планируется призвать на военную службу до 230 граждан до 27 лет в 2023 году. Помимо них, призыву в органы пограничной службы подлежат ещё до 20 человек. Все они ранее закончили обучение по программам подготовки офицеров запаса, имеют звание офицера и были зачислены в запас.