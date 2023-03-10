Власти США не увидели признаков подготовки нападения России на Молдавию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, его слова передает Reuters.

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Чиновник рассказал, что Вашингтон не видит немедленной военной угрозы Кишиневу от Москвы. При этом он обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По его мнению, Москва стремится ослабить страну, спровоцировать восстание и установить более пророссийское правительство.