CNN: РФ передает Ирану захваченное американское оружие для изучения

Американский телеканал CNN сообщает, что Россия поставляет инженерам из Ирана оружие, которое было захвачено на Украине.
Уточняется, что Иран получает образцы того вооружения, которое Киеву поставили в качестве военной помощи страны Запада. Среди такого оружия есть противотанковые комплексы Javelin, а также портативные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
По информации CNN, такое оружие поставляется для демонтажа и анализа. Телеканал предположил, что иранские военные планируют на основе этих поставок разработать собственные аналоги подобного вооружения.
Ранее Иран и Россия запланировали запустить в космос совместный спутник.