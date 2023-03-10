CNN: РФ передает Ирану захваченное американское оружие для изучения

Американский телеканал CNN сообщает, что Россия поставляет инженерам из Ирана оружие, которое было захвачено на Украине.

Фото: Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper

Уточняется, что Иран получает образцы того вооружения, которое Киеву поставили в качестве военной помощи страны Запада. Среди такого оружия есть противотанковые комплексы Javelin, а также портативные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

По информации CNN, такое оружие поставляется для демонтажа и анализа. Телеканал предположил, что иранские военные планируют на основе этих поставок разработать собственные аналоги подобного вооружения.