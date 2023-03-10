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1 час назад

CNN узнал о передаче Ирану для изучения захваченного на Украине американского оружия

Елена Прошина

Американский телеканал CNN сообщает, что Россия поставляет инженерам из Ирана оружие, которое было захвачено на Украине.

CNN: РФ передает Ирану захваченное американское оружие для изучения
Фото:  Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper

Уточняется, что Иран получает образцы того вооружения, которое Киеву поставили в качестве военной помощи страны Запада. Среди такого оружия есть противотанковые комплексы Javelin, а также портативные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Стало известно о тайной передаче США Украине дальнобойных ракет

По информации CNN, такое оружие поставляется для демонтажа и анализа. Телеканал предположил, что иранские военные планируют на основе этих поставок разработать собственные аналоги подобного вооружения.

Ранее Иран и Россия запланировали запустить в космос совместный спутник.

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