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1 час назад

Минобороны назвало имена украинских участников американских военно-биологических программ

RT на русском

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.

Минобороны назвало имена участников биологических программ США на Украине
Фото: globallookpress.com © Konstantin Kokoshkingloballookpress.com © Konstantin Kokoshkin

По его словам, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита осуществлял общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с управлением по снижению угрозы Минобороны США (DITRA), организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж.

«Сергей Моргун — начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ и один из организаторов взаимодействия минобороны Украины с DITRA», — сказал он.

Кириллов отметил, что Моргун сменил на своём посту Сергея Литовку, который руководил сопряжёнными с риском для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов.

Армия,Игорь Кириллов,Верховный суд,
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