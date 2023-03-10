ВСУ потеряли за сутки более 120 военных на Донецком направлении

Украинская армия потеряла более 120 военнослужащих и 13 единиц техники в ходе активных боевых действий на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.
«За сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ВКС России сбили украинский самолёт в окрестностях Марьинки.
Также в районе населённого пункта Петропавловка в ДНР поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300.