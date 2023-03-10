Названы особенности использованной Украиной «умной бомбы»

«Для ее использования нужно, чтобы самолет был оснащен специальным оборудованием, которое могло бы обеспечить крепление этой бомбы. У ВСУ пока нет самолетов, которые к этому (использованию бомбы JDAM. — прим. "Ленты.ру") были бы приспособлены, однако они попытаться использовать самолеты Су-24, Су-27, МиГ-29. Беда в том, что они не работают на нужной для этой бомбы высоте. Соответственно, применение этой бомбы имеет определенные сложности, но, конечно же, эти бомбы использоваться Украиной будут», — добавил эксперт.