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41 минуту назад

Названы особенности использованной Украиной «умной бомбы»

Lenta.ruиещё 1

Особенность использованной Украиной американской «умной бомбы» JDAM заключается в дальности ее действия, а также в высоте, на которой она может быть использована. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин, комментируя информацию об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) соответствующей бомбы под Артемовском.

Названы особенности использованной Украиной «умной бомбы»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эта бомба изготавливается американской компанией Boeing c 1997 года, ее называют "умной", потому что она наводится при помощи системы GPS: ее можно наводить на дистанции до 80 километров. Есть подозрения, что она перевозится как совместный боеприпас прямого воздействия», — объяснил специалист

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По словам Кошкина, применение бомб JDAM Киевом может быть сопряжено с рядом сложностей из-за отсутствия необходимого оборудования.

«Для ее использования нужно, чтобы самолет был оснащен специальным оборудованием, которое могло бы обеспечить крепление этой бомбы. У ВСУ пока нет самолетов, которые к этому (использованию бомбы JDAM. — прим. "Ленты.ру") были бы приспособлены, однако они попытаться использовать самолеты Су-24, Су-27, МиГ-29. Беда в том, что они не работают на нужной для этой бомбы высоте. Соответственно, применение этой бомбы имеет определенные сложности, но, конечно же, эти бомбы использоваться Украиной будут», — добавил эксперт.

Ранее стало известно о применении украинскими военными американской высокоточной бомбы JDAM в ДНР. В сети появилось соответствующее видео, на котором видно, как обстреливают Курдюмовку под Артемовском. В районе жилых домов разрывается бомба, после чего вверх поднимается столб дыма и пыли. Позднее из-под обломков здания выходят солдаты и направляются, вероятно, к разбитому блиндажу. Тогда же военные осматривают территорию и помогают раненым.

О том, что США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER, впервые сообщили 7 марта. «Умные бомбы» имеют увеличенную дальность действия и поражают цели немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, объяснил генерал ВВС США Джеймс Хекер. Он также отметил, что такие боеприпасы будут представлять серьезные проблемы для российских войск.

Армия,Андрей Кошкин,Boeing,
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