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29 минут назад

Появились кадры уничтожения группы диверсантов на пикапе из ПТРК

Российская Газета

В Сети появились кадры уничтожения группы неонацистов на Угледарском направлении. Ночью они попытались совершить нападение.

Но остаться незамеченными не смогли. Их вычислили бойцы оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", сообщает Telegram-канал формирования.

Бойцы "Каскада" внимательно наблюдали за действиями противника. Потом был удар из ПТРК - пикап и восемь неонацистов уничтожили.

Чуть ранее "РГ" сообщала, как ВКС России точечными ударами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Авдеевке.

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