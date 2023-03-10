Появились кадры уничтожения группы диверсантов на пикапе из ПТРК

В Сети появились кадры уничтожения группы неонацистов на Угледарском направлении. Ночью они попытались совершить нападение.

Но остаться незамеченными не смогли. Их вычислили бойцы оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", сообщает Telegram-канал формирования.

Бойцы "Каскада" внимательно наблюдали за действиями противника. Потом был удар из ПТРК - пикап и восемь неонацистов уничтожили.