Украина могла получить один из обещанных ей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Ранее США и Германией Украине были обещаны два комплекса. По сведениям газеты, пока Киев получил один, он еще не введен в эксплуатацию.

Ранее в одном из интервью министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украине были поставлены ЗРК Patriot. Однако позднее в Минобороны страны опровергли эти сведения, добавив, что издание неверно интерпретировало слова министра.

Ранее координатор Белого дома Джон Кирби сообщил, что ПВО Patriot не смогут помочь Украине. По его мнению, комплексы не справятся с российскими крылатыми ракетами, т.к. они разработаны для перехвата баллистических ракет.