В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
15 минут назад

FT: На Украину доставлен один ПВО Patriot

Елена Прошина

Украина могла получить один из обещанных ей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Ранее США и Германией Украине были обещаны два комплекса. По сведениям газеты, пока Киев получил один, он еще не введен в эксплуатацию.

Ранее в одном из интервью министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украине были поставлены ЗРК Patriot. Однако позднее в Минобороны страны опровергли эти сведения, добавив, что издание неверно интерпретировало слова министра.

Ранее координатор Белого дома Джон Кирби сообщил, что ПВО Patriot не смогут помочь Украине. По его мнению, комплексы не справятся с российскими крылатыми ракетами, т.к. они разработаны для перехвата баллистических ракет.

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

Кирби также подчеркнул, что против дронов комплексы тоже неэффективны. При этом он подчеркнул, что и гиперзвуковые ракеты очень сложно перехватить.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий