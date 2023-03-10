Военкор заявил о возвращении британца Аслина на Украину

Британский наемник Эйден Аслин, которого ранее приговорили к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) и освободили при обмене военнопленными, снова вернулся на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Андрей Руденко.

По словам военкора, Аслина заметили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

В сентябре Россия провела военнопленными, с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 55 военнослужащих, в том числе бойцы подразделений ДНР и ЛНР. Украина, в свою очередь, получила 215 военнослужащих, в том числе бойцов «Азова». Кроме того, в рамках обмена домой вернулись приговоренные к казни подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин.