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1 час назад

Делегация НАТО посетила воинскую часть в Азербайджане

Газета.Ru

Делегация НАТО со главе с начальником штаба Объединенного сухопутного командования альянса генерал-лейтенантом Мустафой Огузом посетила воинскую часть в Азербайджане. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Азербайджана.

Делегация НАТО посетила воинскую часть в Азербайджане
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, представители НАТО ознакомились с военной техникой, состоящей на вооружении воинской части, и получили подробную информацию о ее тактико-технических характеристиках.

Отмечается, что участники встречи обменялись «мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества».

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной пожаловался на ухудшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе.

Стороны обсудили повестку сотрудничества Еревана и НАТО и вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе возник из-за того, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что Ереван продвигает ложные утверждения о Лачинском коридоре.

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