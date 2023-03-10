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11 минут назад

Минобороны РФ показало боевую работу зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У" в зоне СВО

Российская Газетаиещё 1

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У" в зоне СВО.

Расчеты ЗРК "Тор" круглосуточно "сканируют" воздушное пространство. Как только в зоне ответственности появляется объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить цель.

ЗРК "Тор" может работать одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.

В минобороны подчеркнули, что "Торы" в зоне СВО работают круглосуточно, постоянно находясь в готовности отразить воздушную атаку любого типа. Они защищают и позиции подразделений ВС РФ, и мирные города.

Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и его модификации "М2У" и "М2ДТ" отлично зарекомендовали себя в ходе СВО. Они могут совмещать разведку воздушного пространства с ведением огня по целям, в том числе в движении. "Тор-М2У" может обнаруживать одновременно более 40 целей, определять самые опасные из них и одновременно вести огонь по четырем.

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