Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У" в зоне СВО.
Расчеты ЗРК "Тор" круглосуточно "сканируют" воздушное пространство. Как только в зоне ответственности появляется объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить цель.
ЗРК "Тор" может работать одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.
В минобороны подчеркнули, что "Торы" в зоне СВО работают круглосуточно, постоянно находясь в готовности отразить воздушную атаку любого типа. Они защищают и позиции подразделений ВС РФ, и мирные города.
Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и его модификации "М2У" и "М2ДТ" отлично зарекомендовали себя в ходе СВО. Они могут совмещать разведку воздушного пространства с ведением огня по целям, в том числе в движении. "Тор-М2У" может обнаруживать одновременно более 40 целей, определять самые опасные из них и одновременно вести огонь по четырем.