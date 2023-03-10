Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У" в зоне СВО.

Расчеты ЗРК "Тор" круглосуточно "сканируют" воздушное пространство. Как только в зоне ответственности появляется объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить цель.

ЗРК "Тор" может работать одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.

В минобороны подчеркнули, что "Торы" в зоне СВО работают круглосуточно, постоянно находясь в готовности отразить воздушную атаку любого типа. Они защищают и позиции подразделений ВС РФ, и мирные города.