Спецоперация на Украине 10 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 марта 2023 года.

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В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 46 снарядов

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 46 снарядов, всего было зафиксировано 13 фактов ведения огня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, вооруженные формирования Украины 13 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Они использовали 46 боеприпасов, в том числе 6 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Под обстрел попали Горловка, Донецк и Волноваха. В результате инцидента один мирный житель погиб, еще четыре пострадали.

Российские силы отбили контратаку украинских военных в Артемовске

Вооруженные силы РФ отбили контратаку армии Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает «Парламентская газета».

Пушилин заверил, что российские военные уже взяли под контроль восточную часть Артемовска, однако украинская сторона продолжает сопротивляться и получает дополнительные резервы, хотя и рискует попасть в окружение.

По его словам, украинские солдаты пытались контратаковать на одном из участков, однако у них ничего не вышло.

У взорванного моста в Артемовске наладили переправу

У взорванного железнодорожного моста в Артемовске наладили переправу. Ранее объект был сильно поврежден в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».