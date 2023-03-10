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8 минут назад

Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО

Елена Прошина

Системы противовоздушной обороны смогут отразить атаки на все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма. Полуострову ничего не угрожает. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО
Фото: РИА Новости РИА Новости

О системе защиты Крыма Аксенов рассказал в онлайн интервью. Он заверил, что знает обо всех решениях президента России Владимира Путина и о поручениях Министерству обороны РФ в этом направлении. Глава Крыма посетовал, что не может привести ни качественные, ни количественные показатели, однако заверил, что центральные объекты Крыма под надежной защитой.

«Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально», — подчеркнул он, отвечая на вопрос об усилении противовоздушной обороны на территории Крыма.

Аксенов указал, что всегда стоит учитывать человеческий фактор и различные нюансы, так как «в жизни может быть все». Однако он выразил уверенность, что в глобальном плане Крыму ничего не угрожает.

Ранее глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил, что попытка Киева вернуть Крым под свой контроль обернется «страшным ответом».

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