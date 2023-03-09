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41 минуту назад

Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Белоруссией и Россией

Ura.Ru

Польша проводит установку противотанковых ежей на границе с Россией, а на границе с Белоруссией начинает строительство укреплений. Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Белоруссией и РФ
Фото: TwitterTwitter

«В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью», — написал Блащак в социальной сети Twitter. Он подчеркнул, что такие действия являются частью польской стратегии обороны и сдерживания.

Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев выразил мнение, что после поражения украинской армии в бой с Россией придется вступить Польше. Польские власти готовятся к такому развитию событий, активно вооружая собственную армию.

Армия,Андрей Гурулев,Мариуш Блащак,Госдума,
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