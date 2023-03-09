Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Белоруссией и РФ

«В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью», — написал Блащак в социальной сети Twitter. Он подчеркнул, что такие действия являются частью польской стратегии обороны и сдерживания.