Турция одобрила действия Швеции и Финляндии по процессу членства в НАТО

Власти Швеции и Финляндии предпринимают необходимые шаги по процессу членства в Североатлантическом альянсе, рассказал в четверг, 9 марта, официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что в отношениях между северными странами и Анкарой долгое время наблюдалась значительная напряженность.

Она была обусловлена рядом акций, предпринятых политическими партиями правого толка, а также оскорблениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным агентства, на фоне охлаждения отношений, слова Калына являются первым положительным высказыванием со стороны высокопоставленных турецких чиновников в адрес скандинавских государств.

Представитель пояснил, что Анкара ждет выполнения трехстороннего соглашения в полном объеме. Он добавил, что Хельсинки и Стокгольм «предпринимают позитивные шаги в этом направлении».