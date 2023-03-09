Польша передала Украине десять танков Leopard

Первые машины прибыли в страну в начале февраля.
«Также завершён процесс обучения украинских танкистов на этих танках», — заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.
По его словам, западным странам удалось собрать танковый батальон Leopard 2А4 — в том числе за счёт техники из Канады и Норвегии (по 8 танков) и Испании (6).
«Я разговаривал с министром обороны Испании Маргаритой Роблес — может быть ещё четыре танка», — добавил Блащак.
Он уточнил, что могут быть проблемы с запчастями для боевых машин, поскольку 20 лет назад их выпуск был остановлен. Глава Минобороны Польши отметил, что готов возобновить производство в сотрудничестве с немецкими коллегами.