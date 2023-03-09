В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
16 минут назад

Польша передала Украине десять танков Leopard

Говорит Москва

Первые машины прибыли в страну в начале февраля.

Польша передала Украине десять танков Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Также завершён процесс обучения украинских танкистов на этих танках», — заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, западным странам удалось собрать танковый батальон Leopard 2А4 — в том числе за счёт техники из Канады и Норвегии (по 8 танков) и Испании (6).

«Я разговаривал с министром обороны Испании Маргаритой Роблес — может быть ещё четыре танка», — добавил Блащак.

Он уточнил, что могут быть проблемы с запчастями для боевых машин, поскольку 20 лет назад их выпуск был остановлен. Глава Минобороны Польши отметил, что готов возобновить производство в сотрудничестве с немецкими коллегами.

Армия,Маргарита Роблес,Мариуш Блащак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий