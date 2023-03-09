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1 час назад

В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана

Lenta.ruиещё 1

Россия пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном по военному сотрудничеству за помощь Тегерана в ходе специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил глава Пентагона США Ллойд Остин, его цитирует ТАСС.

В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничеств, в том числе по ракетам и ПВО», — сказал глава американского оборонного ведомства.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что Иран и Россия, возможно, достигли секретного соглашения, позволяющего Москве вернуть Тегерану обогащенный уран.

В МИД раскрыли детали нового российско-иранского договора

Источники издания рассказали, что договор был заключен в июле 2022 года, когда президент России Владимир Путин посетил Иран.

Армия,Ллойд Остин,Владимир Путин,Пентагон,
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