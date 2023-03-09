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1 час назад

Мишустин объявил о новой льготе по ипотеке для участников СВО

Мария Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что участники спецоперации на Украине смогут отложить регистрацию прав на частный дом, купленный в льготную ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин объявил о новой льготе по ипотеке для участников СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями», - объяснил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что мера коснется участников СВО, взявших льготную ипотеку на строительство или приобретение частного дома.

Также Мишустин рассказал, что для участников СВО, взявших «Дальневосточную ипотеку», сохранят не только процентную ставку, но и возможность отложить прописку в построенном или купленном доме.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что семьи всех участников СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом», а на их нужды «нужно откликаться сразу, без волокиты».

Путин отмечал, что пока решены «далеко не все вопросы» со снабжением участников спецоперации. Он призвал отдельно разбираться в каждом конкретном случае. Президент рассказал, что вопросы касаются денежного довольствия, страховых выплат в связи с ранениями и медпомощи.

Армия,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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