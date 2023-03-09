Минобороны России обнародовало кадры запуска ракет большой дальности морского базирования "Калибр" по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области.

На записи брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, распространенном в четверг, показаны кадры запуска минимум четырех ракет с надводного корабля.

"В ответ на организованные 2 марта т. г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", - сказал Конашенков.

"Калибр" (по классификации НАТО - SS-N-27 Sizzler) - российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро "Новатор" (в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: "Калибр-НК" (корабельного базирования) и "Калибр-ПЛ" (устанавливаемые на подводные лодки).

Точные характеристики "Калибров" доподлинно неизвестны. По различным данным, дальность стрельбы этими ракетами составляет до 375 км по морским целям и до 2,6 тыс. км по наземным; максимальная масса боевой части достигает 500 кг.