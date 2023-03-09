Минобороны РФ сообщило об "ударе возмездия" по территории Украины

"В ответ на организованные 2 марта т. г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", - сообщил он.