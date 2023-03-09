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29 минут назад

МО РФ заявило о нанесении удара по объектам на территории Украины

ТАСС

Массированный удар возмездия нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило об "ударе возмездия" по территории Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ответ на организованные 2 марта т. г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", - сообщил он.

В Киеве поврежден объект инфраструктуры

Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены. В результате удара возмездия была сорвана переброска резервов для ВСУ и железнодорожные перевозки иностранного вооружения.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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