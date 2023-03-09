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1 час назад

Глава Минобороны Украины Резников потребовал от ЕС снарядов на 4 млрд евро

Деловая газета "Взгляд"

Количество снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным», Киев рассчитывает получить от ЕС 1 млн артиллерийских снарядов на 4 млрд евро, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Резников потребовал от ЕС снарядов на 4 млрд евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что на встрече в Стокгольме Резников заявил: Киев нуждается в дополнительном 1 млн артиллерийских снарядов, которые оцениваются примерно в 4 млрд евро, передает РИА «Новости».

Так, по оценкам украинского ведомства, Киеву необходимо 100 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для планируемого на весну контрнаступления.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине.

До этого глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса уже подписали контракты с ВПК по наращиванию производства боеприпасов.

Армия,СВО,Жозеп Боррель,Алексей Резников,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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