Резников потребовал от ЕС снарядов на 4 млрд евро

Количество снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным», Киев рассчитывает получить от ЕС 1 млн артиллерийских снарядов на 4 млрд евро, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Уточняется, что на встрече в Стокгольме Резников заявил: Киев нуждается в дополнительном 1 млн артиллерийских снарядов, которые оцениваются примерно в 4 млрд евро, передает РИА «Новости».

Так, по оценкам украинского ведомства, Киеву необходимо 100 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для планируемого на весну контрнаступления.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине.