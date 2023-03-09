СМИ: В Китае спрогнозировали победу России над Украиной

Публикация плана КНР по политическому урегулированию текущего украинского конфликта связана с прогнозом китайских военных экспертов, которые считают, что российская спецоперация завершится летом этого года победой Москвы. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила газета Nikkei, ссылаясь на источники, близкие к руководству Поднебесной.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

В материале говорится, что в конце 2022 года эксперты Академии военных наук Китая провели симуляцию украинского конфликта, которая показала, что столкновение завершится «примерно летом 2023 года и Россия одержит верх».

Авторы отметили, что экономики конфликтующих сторон могут к этому времени существенно истощиться, чтобы обеспечивать продолжение боевых действий. Так, в качестве негативного экономического фактора для Киева эксперты приводят тот факт, что пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятый в США в декабре прошлого года, истекает этим летом, передает ТАСС.