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49 минут назад

Nikkei: В Китае спрогнозировали победу России над Украиной летом 2023 года

Вечерняя Москваиещё 1

Публикация плана КНР по политическому урегулированию текущего украинского конфликта связана с прогнозом китайских военных экспертов, которые считают, что российская спецоперация завершится летом этого года победой Москвы. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила газета Nikkei, ссылаясь на источники, близкие к руководству Поднебесной.

СМИ: В Китае спрогнозировали победу России над Украиной
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

В материале говорится, что в конце 2022 года эксперты Академии военных наук Китая провели симуляцию украинского конфликта, которая показала, что столкновение завершится «примерно летом 2023 года и Россия одержит верх».

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Авторы отметили, что экономики конфликтующих сторон могут к этому времени существенно истощиться, чтобы обеспечивать продолжение боевых действий. Так, в качестве негативного экономического фактора для Киева эксперты приводят тот факт, что пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятый в США в декабре прошлого года, истекает этим летом, передает ТАСС.

Западные политики публично подвергли критике мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине. Почему это происходит, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Армия,Сергей Маркелов,Академия военных наук,
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