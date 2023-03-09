В Брянской области сбит беспилотник

Система ПВО сбила в районе поселка Навля в Брянской области беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он уточнил, что летательный аппарат был уничтожен. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее Богомаз сообщил об обстреле ВСУ деревни Раковка Климовского района. От попадания снаряда был поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Пострадавших нет.
Напомним, в последнее время в российских регионах участились случаи атак беспилотников. Так, в конце февраля два БПЛА были зафиксированы в Туапсе. Они взорвались в ста метрах от нефтебазы. Обломки трех беспилотников были найдены в Белгороде. Также украинский беспилотник был сбит в Брянской области.
Кроме того, в начале марта массированная атака беспилотников была предотвращена в Крыму. По сообщению Минобороны РФ, отражена работа 10 аппаратов, из них сбиты шесть, еще четыре выведены из строя с помощью РЭБ.