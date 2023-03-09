В Брянской области сбит беспилотник

Система ПВО сбила в районе поселка Навля в Брянской области беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

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Он уточнил, что летательный аппарат был уничтожен. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле ВСУ деревни Раковка Климовского района. От попадания снаряда был поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Напомним, в последнее время в российских регионах участились случаи атак беспилотников. Так, в конце февраля два БПЛА были зафиксированы в Туапсе. Они взорвались в ста метрах от нефтебазы. Обломки трех беспилотников были найдены в Белгороде. Также украинский беспилотник был сбит в Брянской области.