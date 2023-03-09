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2 часа назад

Украинские военные заявили об усложняющейся ситуации в Артемовске

Lenta.ru

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) усложняется с каждым днем. Об этом сообщает газета Financial Times.

Украинские военные заявили об усложняющейся ситуации в Артемовске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам одного из украинских военных, российские войска атакуют их позиции со всех сторон.

«Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли большое количество военных в Артемовске, где украинская армия разместила несколько своих лучших бригад. Как отмечалось в испанской газете El Pais, ситуация в городе является тяжелой для ВСУ.

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