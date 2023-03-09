Украинские военные заявили об усложняющейся ситуации в Артемовске

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) усложняется с каждым днем. Об этом сообщает газета Financial Times.
По словам одного из украинских военных, российские войска атакуют их позиции со всех сторон.
«Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — заявил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли большое количество военных в Артемовске, где украинская армия разместила несколько своих лучших бригад. Как отмечалось в испанской газете El Pais, ситуация в городе является тяжелой для ВСУ.