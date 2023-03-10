ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Авдеевке точечным ударом

ВКС России точечными ударами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Авдеевке. На представленном видео можно понаблюдать, как все это происходило.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как пишет Telegram-канал "Народная милиция ДНР", российская авиация продолжает методично уничтожать выявленные разведкой цели на авдеевском направлении. И уже уничтожены несколько пунктов временной дислокации. Под удары попали семь единиц бронетехники, автомобили и до 40 военнослужащих.