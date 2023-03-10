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9 минут назад

ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Авдеевке точечным ударом

Российская Газетаиещё 2

ВКС России точечными ударами уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Авдеевке. На представленном видео можно понаблюдать, как все это происходило.

ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Авдеевке точечным ударом
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как пишет Telegram-канал "Народная милиция ДНР", российская авиация продолжает методично уничтожать выявленные разведкой цели на авдеевском направлении. И уже уничтожены несколько пунктов временной дислокации. Под удары попали семь единиц бронетехники, автомобили и до 40 военнослужащих.

"РГ" чуть ранее писала о том, что российская авиация в ходе ударов по важным объектам укрепрайона под Авдеевкой уничтожила расположение личного состав 110-й бригады ВСУ вместе со складом с боеприпасами.

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