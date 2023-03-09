На Западе заявили о потерях ВСУ по всей линии фронта

На Западе признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери по всей линии фронта. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Украина теряет людей по всей линии фронта», — заявил западный чиновник, чье имя не называется.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла за февраль более 11 тысяч человек. Как он утверждает, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Министр подчеркнул, что в феврале они увеличились на 40 процентов по сравнению с январем. Власти Украины не считаются с потерями своей армии, добавил Шойгу.