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27 минут назад

На Западе заявили о потерях ВСУ по всей линии фронта

Lenta.ru

На Западе признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери по всей линии фронта. Об этом пишет Financial Times (FT).

На Западе заявили о потерях ВСУ по всей линии фронта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина теряет людей по всей линии фронта», — заявил западный чиновник, чье имя не называется.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла за февраль более 11 тысяч человек. Как он утверждает, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Министр подчеркнул, что в феврале они увеличились на 40 процентов по сравнению с январем. Власти Украины не считаются с потерями своей армии, добавил Шойгу.

В частности, 6 марта стало известно, что ВСУ потеряли большое количество военных в Артемовске (украинское название — Бахмут), где украинские войска разместили несколько своих лучших бригад. Как отмечала испанская газета El Pais, ситуация для армии республики в городе является тяжелой. Связь в населенном пункте ограниченная и дорогая, а на получение ответа о положении дел там ушло несколько дней.

Армия,СВО,Сергей Шойгу,
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