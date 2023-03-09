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1 час назад

Пригожин: населённый пункт Дубово-Василевка взят под контроль ВС России

RT на русском

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что населённый пункт Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российских сил.

Пригожин: населённый пункт Дубово-Василевка взят под контроль ВС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Он уточнил, что на окраинах населённого пункта идут бои.

Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

Армия,Евгений Пригожин,Сергей Шойгу,Верховный суд,
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