Пригожин: населённый пункт Дубово-Василевка взят под контроль ВС России

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что населённый пункт Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российских сил.
«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Он уточнил, что на окраинах населённого пункта идут бои.
Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута).
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.