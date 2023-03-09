Пригожин: населённый пункт Дубово-Василевка взят под контроль ВС России

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что населённый пункт Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики перешёл под контроль российских сил.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Он уточнил, что на окраинах населённого пункта идут бои.