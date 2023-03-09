DPA: число новобранцев в ВС ФРГ увеличилось в 2022 году на 12%

Вооруженные силы Германии в 2022 году набрали на 12% больше новобранцев, чем годом ранее. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на Министерство обороны Германии.

По его данным, количество новобранцев увеличилось в 2022 году на 12%, до 18 775 человек. Однако допандемийный уровень до сих пор не достигнут. В 2019 году на службу в ВС Германии поступили 20 170 человек.