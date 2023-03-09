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1 час назад

DPA: число новобранцев в ВС ФРГ увеличилось в 2022 году на 12%

ТАСС

Вооруженные силы Германии в 2022 году набрали на 12% больше новобранцев, чем годом ранее. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на Министерство обороны Германии.

DPA: число новобранцев в ВС ФРГ увеличилось в 2022 году на 12%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, количество новобранцев увеличилось в 2022 году на 12%, до 18 775 человек. Однако допандемийный уровень до сих пор не достигнут. В 2019 году на службу в ВС Германии поступили 20 170 человек.

Как отмечает агентство, обязательная военная служба в Германии была приостановлена в 2011 году. Вскоре после вступления в должность федеральный министр обороны Борис Писториус назвал приостановку обязательной военной службы ошибкой, которую нельзя исправить моментально. Однако в феврале канцлер Олаф Шольц отказался от дебатов о возвращении к воинской повинности.

Армия,Борис Писториус,Олаф Шольц,
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