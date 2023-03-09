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26 минут назад

Чехия решила отправить на Украину военную полицию

Мария Иванова

Правительство Чехии одобрило отправку на Украину миссии чешской военной полиции. Об этом сообщает агентство České noviny.

Чехия решила отправить на Украину военную полицию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Официальный представитель чешского Минобороны Иржи Таборский заявил, что до 15 сотрудников военной полиции начнут расследовать военные преступления на Украине. Также они будут выполнять задачи в Нидерландах, где базируется Международный уголовный суд (МУС).

Миссия военной полиции не будет постоянной, ее планируют развертывать несколько раз в год, каждый раз на срок от четырех до шести недель. Количество развертываний будет зависеть от требований МУС и возможностей Минобороны.

Работа миссии должна продлиться до конца 2024 года. В этом году затраты на нее должны составить 12,4 миллиона крон (более 42 миллионов рублей), в следующем году - 17,2 миллиона (58,4 миллиона рублей).

Таборский отметил, что расследование военных преступлений на Украине формально началось в марте 2022 года, когда 40 сторон Римского статута, на основании которого был создан МУС, заявили о совершении в стране преступлений, предусмотренных международным законом.

В декабре 2022 года на заседании глав МИД стран ОБСЕ был представлен план Еврокомиссии о создании трибунала по Украине.

В плане шла речь о поддержке работы МУС со стороны ЕС, поддержке украинского генерального прокурора в сборе доказательств и о создании специального трибунала.

Армия,Еврокомиссия,ЕС,ОБСЕ,
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