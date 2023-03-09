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46 минут назад

Спецоперация на Украине 9 марта: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 9 марта: последние новости на сегодня
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В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ зажигательными боеприпасами по набережной города

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Украинские Вооруженные силы с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации города Эдуарда Сеновоза.

В результате атаки дрона возник пожар. Его площадь составила 4 га. В настоящее время пламя распространяется вдоль линии электропередачи, питающей населенный пункт и насосную станцию.

Как отметил глава города, несмотря на угрозу повторной атаки, пожарные, а также сотрудники Росгвардии и военнослужащие продолжают тушить огонь. При этом Запорожской атомной электростанции ничего не угрожает.

Сеновоз назвал такой поступок ВСУ попыткой вызвать страх и панику у жителей Энергодара.

Расчёт ПТРК «Корнет» уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ

Расчёт бронебойщиков из первого армейского корпуса российских Вооруженных сил уничтожил несколько единиц бронетехники Украины, которые пытались прорваться к Водяному на Авдеевском направлении, сообщает RT.

Огонь велся с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Военные России применили их против БМП-2 украинских Вооруженных сил. Огонь по украинской технике вёлся с окраин Песок. Бронетехника двигалась в сторону населённого пункта Водяное. Также огнем уничтожен украинский десант.

Корректировка работы «Корнета» велась при помощи беспилотного летательного аппарата.

ПВО России за сутки сбили пять дронов и четыре снаряда, запущенные ВСУ с помощью HIMARS

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны России уничтожили пять беспилотных летальных аппарата и четыре снаряда ракетных систем залпового огня HIMARS, которые выпустили украинские военные, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на российское военное ведомство.

Системы ПВО зафиксировали объекты в районах населенных пунктов Новая Каховка и Николаевка в Херсонской области, под селом Червоноармейское в Запорожской области, в районе сел Никольское Донецкой народной республики и Шипиловское ЛНР.

Как отмечает Министерство обороны РФ, всего с начала специальной военной операции были сбиты 398 украинских военных самолетов, 217 вертолетов, 3 тысячи 361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 тысяч 222 бронированных автомобиля, 1 тысяча 55 реактивных систем залпового огня, 4 тысячи 300 орудий полевой артиллерии и минометов, 8 тысяч 798 единиц небронированной военной автомобильной техники.

Армия,Минобороны России,Росгвардия,
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