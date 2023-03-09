В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
49 минут назад

Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии

Российская Газетаиещё 5

Палата представителей конгресса США в среду отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии. Документ поддержали 103 конгрессмена, а против выступил 321 законодатель, передает ТАСС.

США отказались выводить войска из Сирии
Фото: Delil SOULEIMAN / AFPDelil SOULEIMAN / AFP

Документ был представлен в феврале, автор данной инициативы - член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц. По его данным, в декабре 2022 года в Сирии находились около 900 военнослужащих США. Законодатель подчеркнул, что конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории.

По словам Гетца, США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. "Почему же мы проводим там опасные военные операции? Президент Джо Байден должен вывести все американские силы из Сирии", - отметил политик.

Ранее сообщалось, что в феврале военные США захватили местного лидера группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в РФ) в северо-восточной Сирии. По данным военного командования США на Ближнем Востоке, боевик по имени Батар "причастен к планированию нападений на центры содержания под стражей и изготовлению самодельных взрывных устройств".

Армия,Война в Сирии ,Мэтт Гетц,Джозеф Байден,Исламское государство,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий