США отказались выводить войска из Сирии

Палата представителей конгресса США в среду отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии. Документ поддержали 103 конгрессмена, а против выступил 321 законодатель, передает ТАСС.
Документ был представлен в феврале, автор данной инициативы - член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц. По его данным, в декабре 2022 года в Сирии находились около 900 военнослужащих США. Законодатель подчеркнул, что конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории.
По словам Гетца, США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. "Почему же мы проводим там опасные военные операции? Президент Джо Байден должен вывести все американские силы из Сирии", - отметил политик.
Ранее сообщалось, что в феврале военные США захватили местного лидера группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в РФ) в северо-восточной Сирии. По данным военного командования США на Ближнем Востоке, боевик по имени Батар "причастен к планированию нападений на центры содержания под стражей и изготовлению самодельных взрывных устройств".