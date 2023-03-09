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32 минуты назад

В США призвали закрыть «Росатом»

Lenta.ru

Глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Конгресса США Дуг Лэмборн призвал Вашингтон закрыть «Росатом», сообщает РИА Новости.

В США призвали закрыть «Росатом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам конгрессмена, российская госкорпорация содействует Китаю в расширении ядерного арсенала. «Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть "Росатом"», — заявил он.

Лэмборн также подчеркнул, что Вашингтону необходимо рассмотреть возможность прекращения уведомления России в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Он указал, что Москва, в свою очередь, уже пошла на этот шаг. «Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью», — отметил законодатель.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены договором, несмотря на приостановку его действия.

Армия,Владимир Путин,Конгресс США,Росатом,
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