В США призвали закрыть «Росатом»

По словам конгрессмена, российская госкорпорация содействует Китаю в расширении ядерного арсенала. «Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть "Росатом" », — заявил он.

Лэмборн также подчеркнул, что Вашингтону необходимо рассмотреть возможность прекращения уведомления России в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Он указал, что Москва, в свою очередь, уже пошла на этот шаг. «Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью», — отметил законодатель.