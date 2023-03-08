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23 минуты назад

Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ российским «Корнетом»

Lenta.ru

Расчет бронебойщиков из Первого армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожил несколько единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» около населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ российским «Корнетом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал агентству офицер с позывным «Саймон», российские расчеты работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного, которое в значительной степени контролируется силами ВС РФ. «Бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» обстреляли соединения ВСУ, находящиеся близ населенных пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское в Запорожской области. Российским военным удалось уничтожить до 80 солдат ВСУ, а также несколько единиц военной техники.

Армия,Минобороны России,
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