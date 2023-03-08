Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ российским «Корнетом»

Расчет бронебойщиков из Первого армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожил несколько единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» около населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал агентству офицер с позывным «Саймон», российские расчеты работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного, которое в значительной степени контролируется силами ВС РФ. «Бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков», — добавил он.