Польша готова передать Украине свои МиГ-29

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать. Я уверен, что Украина сможет их использовать, потому что у Украины есть в настоящее время пилоты, умеющие управлять этими машинами", - сказал он.