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42 минуты назад

Польша готова передать Украине свои МиГ-29

ТАССиещё 1

Польша готова поставить Украине находящиеся на ее вооружении истребители МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в вышедшем в эфир в среду интервью телеканалу CNN.

Польша готова передать Украине свои МиГ-29
Фото: 

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать. Я уверен, что Украина сможет их использовать, потому что у Украины есть в настоящее время пилоты, умеющие управлять этими машинами", - сказал он.

Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине необходимо будет поставить F-16.

"Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29, но только в коалиции с другими странами НАТО.

Армия,Матеуш Моравецкий,Анджей Дуда,НАТО,
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