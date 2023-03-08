Американская разведка оценила риски военного конфликта РФ с НАТО и США

Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО, однако есть вероятность эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщается в публичной части доклада американских спецслужб с оценкой «мировых угроз», который опубликован на сайте директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс.

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Из отчета следует, что российские власти до сих пор избегали действий, которые могли бы вывести конфликт на Украине за ее пределы. При этом американская разведка оценила риски эскалации как значительные.

Спецслужбы США также пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет Москва останется внушительным вызовом Вашингтону в ключевых сферах.