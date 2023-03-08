Польша хочет, чтобы ЕС покупал у неё боеприпасы для Украины

Варшава хочет, чтобы страны Европейского союза совместно покупали у неё боеприпасы для Киева.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, существует инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, и ей также воспользуется оборонная промышленность Польши.

Он отметил, что вскоре в Варшаву с визитом прибудет еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, с которым он договорится, чтобы польская оборонная промышленность могла воспользоваться этими заказами и увеличить свои производственные возможности.

Ранее Блащак сообщил, что Польша передаст Украине очередные десять танков Leopard на текущей неделе.