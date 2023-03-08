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1 час назад

Германия поставила Украине еще две самоходные зенитные установки Gepard

Газета.Ruиещё 2

За неделю Украина получила еще две зенитные самоходные установки Gepard и две бронированные патрульные машины от Германии. Данные были опубликованы на сайте Министерства обороны Украины, еженедельно сообщающем о новых поступлениях военной техники из Германии на Украину.

Германия поставила Украине еще две самоходные зенитные установки Gepard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В начала специальной военной операции России на Украине ФРГ поставила Вооруженным силам Украины 34 такие установки.

Ранее в Германии заявили об отсутствии точных планов по поставкам танков Leopard-2 Украине.

8 марта глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов.

В тот же день в издании The Economist отметили, что на Украину потоком поступает западное оружие перед началом наступления ВСУ и поток поступлений из ручья превратился в реку.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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