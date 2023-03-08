Боррель: ЕС подготовит 11 тысяч украинских военных к концу марта

Военная миссия Евросоюза подготовит свыше 11 тысяч украинских военнослужащих к концу текущего месяца и еще 30 тысяч - к концу года. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформального заседания министров обороны стран - членов сообщества.

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта и 30 тысяч - к концу года", - сказал он.

Кроме того, по словам Борреля, миссия ЕС подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены на Украину по линии НАТО.