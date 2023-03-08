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18 минут назад

Боррель заявил, что ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

ТАССиещё 1

Военная миссия Евросоюза подготовит свыше 11 тысяч украинских военнослужащих к концу текущего месяца и еще 30 тысяч - к концу года. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформального заседания министров обороны стран - членов сообщества.

Боррель: ЕС подготовит 11 тысяч украинских военных к концу марта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта и 30 тысяч - к концу года", - сказал он.

Кроме того, по словам Борреля, миссия ЕС подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены на Украину по линии НАТО.

ЕС также намерен выделить €1 млрд из Европейского фонда мира на срочные поставки боеприпасов Киеву. Глава европейской дипломатии такдже сообщил, что ЕС подготовил проект ускоренных совместных закупок боеприпасов калибра 155 мм, на что должен быть выделен еще €1 млрд.

Армия,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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