«Нельзя запретить все, что не нравится»: Столтенберг приструнил Турцию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турццию не мешать Швеции вступать в НАТО после инцидентов с сожжением Коранов. В эфире STV он заявил, что у Анкары и Стокгольма могут быть разные мнения о том, что является провокационным и неуважительным, но есть соглашение, в которое вопрос о недопущении оскорблений мусульманской культуры не был включен.

Я передал в Турции, что у вас могут быть разные мнения о сожжении Корана. Во многих странах есть законы, ограничивающие подобные действия, но вы не можете запретить все, что вам не нравится, — заявил Столтенберг.

Генсек Альянса добавил, что не собирается давать Швеции советов по поводу ее законов о свободе выражать мнение.

По его словам, переговоры НАТО с Турцией возобновятся 9 марта и их целью станет демонстрация того, что Швеция и Финляндия выполнили требования соглашения.