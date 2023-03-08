В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
18 минут назад

«Нельзя запретить все, что не нравится»: Столтенберг приструнил Турцию

News.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турццию не мешать Швеции вступать в НАТО после инцидентов с сожжением Коранов. В эфире STV он заявил, что у Анкары и Стокгольма могут быть разные мнения о том, что является провокационным и неуважительным, но есть соглашение, в которое вопрос о недопущении оскорблений мусульманской культуры не был включен.

Я передал в Турции, что у вас могут быть разные мнения о сожжении Корана. Во многих странах есть законы, ограничивающие подобные действия, но вы не можете запретить все, что вам не нравится, — заявил Столтенберг.

Генсек Альянса добавил, что не собирается давать Швеции советов по поводу ее законов о свободе выражать мнение.

Турция может выйти из НАТО в случае принятия в альянс Швеции и Финляндии

По его словам, переговоры НАТО с Турцией возобновятся 9 марта и их целью станет демонстрация того, что Швеция и Финляндия выполнили требования соглашения.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО резко ухудшилось, после того как шведский радикал Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. При этом газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Хельсинки вступит в Альянс без Швеции в том случае, если Анкара или Будапешт ратифицируют только ее заявку на членство.

Армия,В мире,Видео,Расмус Палудан,Йенс Столтенберг,НАТО,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий