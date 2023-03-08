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1 час назад

В США заметили впечатляющую особенность стратегического бомбардировщика B-21

Lenta.ru

На недавно опубликованных Военно-воздушными силами (ВВС) США снимках можно заметить впечатляющую особенность перспективного стратегического бомбардировщика B-21. Об этом пишет The Drive.

В США заметили впечатляющую особенность бомбардировщика B-21
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно американскому изданию, в данный момент, исходя из опубликованных фотографий, самой впечатляющей особенностью B-21 можно считать глубоко утопленные в корпус самолета воздухозаборники.

«На предыдущих снимках было трудно заметить, какая конструкция видна внутри двигателей, но теперь мы понимаем, что это на самом деле съемные крышки воздухозаборников», — пишет The Drive.

Издание уверяет, что подобная конструкция обеспечивает «очень низкую видимость» летательного аппарата. Согласно публикации, подобное устройство восходит к конструкциям воздухозаборников без дивертора, использовавшихся в прошлом.

Также в The Drive заметили на крыльях B-21 по паре отверстий для конформных антенн, которые, согласно изданию, должны обеспечить самолету устойчивую спутниковую связь.

В январе в публикации 19FortyFive отметили, что стоимость каждого американского бомбардировщика B-21 Raider составит 751 миллион долларов.

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