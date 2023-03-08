Сырский посетил Артемовск в четвертый раз за 2 недели

Командующий восточной группировкой Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский прибыл в Артемовск (украинское название Бахмут) в четвертый раз за последние две недели. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно данным украинского издания, украинский генерал наградил военных, заявив, что Украина пытается создать для армии России положение «цугцванга». Речь о том, что каждый шаг ВСУ негативным образом влиял на позиции Вооруженных сил РФ.

Другие подробности вокруг очередной поездки Сырского в Артемовск пока неизвестны.

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр сообщил о потере более чем роты за сутки в Артемовске.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.