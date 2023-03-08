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43 минуты назад

Столтенберг: НАТО не исключает переход Артемовска под контроль РФ в ближайшие дни

Газета.Ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает перехода Артемовска (украинское название Бахмут) под российский контроль в ближайшие дни. Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме, сообщает ТАСС.

В НАТО не исключили падения Артемовска в ближайшие дни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако, по его словам, говорить о решительном переломе в конфликте пока рано.

8 марта сообщалось, что командующий восточной группировкой Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский прибыл в Артемовск в четвертый раз за последние две недели.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Артемовске так как, по его словам, город не должен быть оцеплен.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артемовска.

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