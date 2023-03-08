В НАТО не исключили падения Артемовска в ближайшие дни

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает перехода Артемовска (украинское название Бахмут) под российский контроль в ближайшие дни. Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме, сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, говорить о решительном переломе в конфликте пока рано.

8 марта сообщалось, что командующий восточной группировкой Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский прибыл в Артемовск в четвертый раз за последние две недели.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Артемовске так как, по его словам, город не должен быть оцеплен.