В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
34 минуты назад

Express: британский спецназ проводит секретные миссии на черном рынке ради боеприпасов Украине

Ura.Ruиещё 1

Команда из 12 солдат отряда специального назначения Великобритании, скрывая свою принадлежность, ищет боеприпасы для украинской армии на черных рынках оружия в Африке и Азии. Об этом сообщает британское издание Express.

Британия проводит секретные миссии на черном рынке ради боеприпасов Киеву
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Группа из 12 солдат спецназа в сопровождении офицеров разведки прочесывает страны, в которых, как известно, имеются запасы 122-мм снарядов для гаубиц советского производства», — говорится в материале.

Там отмечается, что группой посещаются различные рынки оружия в разных странах, от Анголы и Египта до Иордании, Казахстана и даже Вьетнама.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал имеющийся дефицит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Нехватка касается боеприпасов, амуниции и военной техники.

Армия,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий