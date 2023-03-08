Министр обороны Германии: ЕС должен укреплять оборону

Евросоюз должен работать над тем, чтобы укреплять свою оборонную политику, так как не может исключать, что США перенесут свое внимание с Европы на Азию. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk министр обороны Германии Борис Писториус.
Его спросили, окажется ли Европа под давлением в результате предвыборной борьбы в США.
"Мы постоянно находимся под давлением времени. Мы всегда должны держать в голове, что и по другим причинам американцы могут сместить свой фокус в сторону Индо-Тихоокеанского региона", - ответил Писториус, не пояснив данную мысль.
"Я не устану повторять, что мы нуждаемся в более согласованной европейской оборонной политике, должны брать на себя больше ответственности", - добавил он.