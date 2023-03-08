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11 минут назад

Министр обороны Германии заявил, что ЕС должен укреплять оборону

ТАСС

Евросоюз должен работать над тем, чтобы укреплять свою оборонную политику, так как не может исключать, что США перенесут свое внимание с Европы на Азию. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk министр обороны Германии Борис Писториус.

Министр обороны Германии: ЕС должен укреплять оборону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его спросили, окажется ли Европа под давлением в результате предвыборной борьбы в США.

"Мы постоянно находимся под давлением времени. Мы всегда должны держать в голове, что и по другим причинам американцы могут сместить свой фокус в сторону Индо-Тихоокеанского региона", - ответил Писториус, не пояснив данную мысль.

"Я не устану повторять, что мы нуждаемся в более согласованной европейской оборонной политике, должны брать на себя больше ответственности", - добавил он.

Армия,Борис Писториус,ЕС,
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