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49 минут назад

СМИ: поставляемые Польшей Киеву автоматы Grot заклинивают и неточно стреляют

ТАСС

Множественные дефекты автомата польского производства Grot, которые активно поставляются Польшей на Украину, были выявлены во время совместных учений военнослужащих двух стран. Оружие часто заклинивало, а стрельба была неточной, сообщает в среду портал Onet.

СМИ: поставляемые Киеву автоматы Grot заклинивают
Фото: WikipediaWikipedia

По данным портала, совместные стрельбы и учения на полигоне польских и украинских войск специального назначения проводились в середине января. По их итогам польские военнослужащие подготовили служебную записку командованию о многочисленных дефектах автоматов Grot, которые проявились во время учений.

Как сказано в отчете, оружие все время заклинивало, во многих экземплярах отваливались детали. Солдаты жаловались также на низкую точность стрельбы и проблемы с прицелом.

"Оружие с таким количеством недостатков заставляет солдата терять к нему доверие. Такие сбои и заклинивание карабина в критические моменты боя означают для солдата даже угрозу смерти", - цитирует портал слова опытного члена спецназа. В результате, по информации Onet, польским военным было стыдно перед украинскими партнерами, а в выводах было сказано, что автомат нуждается в серьезной модернизации.

Министерство обороны Польши при этом придерживается высокого мнения об этом автомате. "Из информации, которая поступает в Польшу, в том числе в министерство обороны, следует, что Grot отлично работают на реальном поле боя, часто в экстремальных условиях", - отметили в ведомстве.

24 февраля министерство национальной обороны Польши подписало с польским заводом Lucznik соглашения о поставках армии страны почти 200 тыс. автоматов Grot. Также республика активно поставляет свои автоматы Украине.

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