В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
19 минут назад

В США рассказали об ограниченной эффективности AIM-120 для Украины

Lenta.ruиещё 1

Радары украинских самолетов ограничат эффективность ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух», которые США захотели установить на украинские истребители МиГ. О проблемах с установкой американских ракет рассказали в публикации The Drive.

В США рассказали об ограниченной эффективности AIM-120 для Украины
Фото: ВикипедияВикипедия

«Установка на эти самолеты ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, подобной AMRAAM, создает новые проблемы. Во-первых, необходимо было бы проделать по крайней мере некоторый объем работы, чтобы гарантировать, что МиГ-29 ВВС Украины — и потенциально другие подходящие самолеты, имеющиеся на вооружении страны, такие как Су–27, — смогут просто стрелять из этого оружия. Это включает в себя обеспечение того, чтобы оружие могло безопасно отделяться от самолета при различных аэродинамических сценариях», — пишет The Drive.

Отмечается, что AIM-120 должна получать информацию с радара самолета до момента запуска и во время полета ракеты. Самолет передает боеприпасу данные о цели перед запуском, а во время полета AIM-120 может получать обновленную информацию с помощью бортового канала передачи данных самолета.

Издание подчеркивает, что недостаточный радиус действия советских радаров, установленных на украинских самолетах, не позволит максимально использовать радиус действия AIM-120.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что в США рассматривают возможность установки ракет средней дальности AIM-120 на украинские истребители.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что имеющиеся у Вооруженных сил России системы противовоздушной обороны способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER, которые США планируют передать Киеву.

Армия,СВО,Алексей Леонков,МиГ,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий