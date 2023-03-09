В США рассказали об ограниченной эффективности AIM-120 для Украины

«Установка на эти самолеты ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, подобной AMRAAM, создает новые проблемы. Во-первых, необходимо было бы проделать по крайней мере некоторый объем работы, чтобы гарантировать, что МиГ-29 ВВС Украины — и потенциально другие подходящие самолеты, имеющиеся на вооружении страны, такие как Су–27, — смогут просто стрелять из этого оружия. Это включает в себя обеспечение того, чтобы оружие могло безопасно отделяться от самолета при различных аэродинамических сценариях», — пишет The Drive.